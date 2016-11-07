У Маріуполі рятувальники дістали дитину з підвалу недобудови

Так, 6 листопада о 13:55 на телефон Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що в підвалі недобудованого приміщення по провулку Мира в Центральному районі міста Маріуполя Донецької області знаходиться дитина, яка не може самостійно вилізти.

До місця події було направлено чергове відділення 22-ї Державної пожежно-рятувальної частини 3-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Донецькій області.

По прибуттю до місця виклику рятувальники за допомогою висувної драбини підняли дитину, 2005 року народження, та передали її представникам швидкої медичної допомоги. Хлопчик був госпіталізований до міської лікарні № 3 міста Маріуполя Донецької області з діагнозом “закритий перелом правого передпліччя”.