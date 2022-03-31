В Мариуполе бойцы "Азова" уничтожили три вражеских танка и более 60 пехотинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В среду, 30 марта, в Мариуполе бойцы отдельного отряда специального назначения "Азов" уничтожили три вражеских танка и 64 российских пехотинцев. Об этом "Азов" сообщает в Telegram, передает УНН.
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"Борьба за украинский Мариуполь продолжается. Бойцы полка "Азов" сегодня уничтожили 3 танка и более 64 единиц вражеской пехоты, среди которых спецназ ГРУ рф", - говорится в сообщении.
Напомним
За сутки ВСУ уничтожили семь воздушных целей оккупантов.