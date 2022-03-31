У Маріуполі бійці "Азову" знищили три ворожі танки та понад 60 піхотинців
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У середу, 30 березня, у Маріуполі бійці окремого загону спеціального призначення "Азов" знищили три ворожі танки та 64 російських піхотинців. Про це "Азов" повідомляє в Telegram, передає УНН.
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"Боротьба за український Маріуполь триває. Бійці полку "Азов" сьогодні знищили 3 танки та понад 64 одиниці ворожої піхоти, серед яких спецназ ГРУ рф", - йдеться в повідомленні.
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