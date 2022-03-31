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За добу ЗСУ знищили сім повітряних цілей окупантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. За минулу добу українські військові знищили сім ворожих повітряних цілей. Про це повідомляє УНН з посиланням на командування Повітряних Сил ЗСУ.

За добу ЗСУ знищили сім повітряних цілей окупантів

Деталі 

Окупанти зосередили активність на Сході України. Та українські військові й далі продовжують завдавати потужних ударів ворогу. Зокрема, в Харківській області за минулу добу було знищено чотири літаки, попередньо винищувачі-бомбардувальники Су-34, а також один БПЛА.

Також українські військові збили дві крилаті ракети ворога на різних напрямках.

"Понісши серйозні втрати напередодні, ворожа авіація уникає прямого контакту з українськими винищувачами і намагається не заходити у зону дії нашої ППО", - йдеться в повідомленні.

Тим часом ударна авіація продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях російських окупантів.

Нагадаємо 

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