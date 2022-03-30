Донеччина: росіяни використали фосфорні снаряди у Мар’їнці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Росіяни знову використали фосфорні снаряди – сьогодні, у Мар’їнці. У місті виявили з десяток загорянь. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає УНН.
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"Росіяни знову використали фосфорні снаряди – сьогодні, у Мар’їнці. У місті виявили з десяток загорянь, їх ліквідовали службовці ДСНС", - повідомив Кириленко у Telegram.
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Також, за його словами, під обстріл потрапили Георгіївка, Новокалинове та Очеретине – постраждалих серед цивільних немає, але пошкоджено кілька будинків.
Крім того, внаслідок обстрілів знову знеструмлено Авдіївку.