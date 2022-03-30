Донецкая область: россияне использовали фосфорные снаряды в Марьинке
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Русские снова использовали фосфорные снаряды - сегодня, в Марьинке. В городе обнаружили с десяток возгораний. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
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"Русские снова использовали фосфорные снаряды - сегодня, в Марьинке. В городе обнаружили с десяток возгораний, их ликвидировали служащие ГСЧС", - сообщил Кириленко в Telegram.
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Также, по его словам, под обстрел попали Георгиевка, Новокалиново и Очеретино - пострадавших среди гражданских нет, но повреждены несколько домов.
Кроме того, в результате обстрелов снова обесточена Авдеевка.