Донецкая область: россияне использовали фосфорные снаряды в Марьинке

Цитата

"Русские снова использовали фосфорные снаряды - сегодня, в Марьинке. В городе обнаружили с десяток возгораний, их ликвидировали служащие ГСЧС", - сообщил Кириленко в Telegram.

Добавим

Также, по его словам, под обстрел попали Георгиевка, Новокалиново и Очеретино - пострадавших среди гражданских нет, но повреждены несколько домов.

Кроме того, в результате обстрелов снова обесточена Авдеевка.