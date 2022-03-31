За сутки ВСУ уничтожили семь воздушных целей оккупантов

Детали

Оккупанты сосредоточили активность на Востоке Украины. Украинские военные продолжают наносить мощные удары врагу. В частности, в Харьковской области за минувшие сутки было уничтожено четыре самолета, предварительно истребители-бомбардировщики Су-34, а также один БПЛА.

Также украинские военные сбили две крылатые ракеты врага на разных направлениях.

"Понеся серьезные потери накануне вражеская авиация избегает прямого контакта с украинскими истребителями и старается не заходить в зону действия нашей ПВО", - говорится в сообщении.

Тем временем ударная авиация продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям оккупантов.

Напомним

Россияне использовали фосфорные снаряды в Марьинке.