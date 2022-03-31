За сутки ВСУ уничтожили семь воздушных целей оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. За минувшие сутки украинские военные уничтожили семь вражеских воздушных целей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на командование Воздушных Сил ВСУ.
Детали
Оккупанты сосредоточили активность на Востоке Украины. Украинские военные продолжают наносить мощные удары врагу. В частности, в Харьковской области за минувшие сутки было уничтожено четыре самолета, предварительно истребители-бомбардировщики Су-34, а также один БПЛА.
Также украинские военные сбили две крылатые ракеты врага на разных направлениях.
"Понеся серьезные потери накануне вражеская авиация избегает прямого контакта с украинскими истребителями и старается не заходить в зону действия нашей ПВО", - говорится в сообщении.
Тем временем ударная авиация продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям оккупантов.
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