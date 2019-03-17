В Мали из-за атаки "Аль-Каиды" погибли 16 военных
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В результате атаки боевиков террористической организации "Аль-Каида" на военную базу республики Мали погибли 16 человек. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
"Я сейчас нахожусь в базе. Здесь много погибших. Я насчитал 16", - сообщил представитель армии полковник Диарран Коне, тем самым подтвердив атаку.
По его словам, террористы напали некоторое время захватили на военную базу в малийском селе диарею, в районе Мопти, что в центре страны.
Как сообщал УНН, Соединенные Штаты объявили награду в размере до 1 млн долларов за любую информацию о местонахождении сына Усамы бен Ладена.
Напомним, в Ливии арестовали одного из лидеров "Аль-Каиды".