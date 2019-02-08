У Лівії заарештували одного з лідерів "Аль-Каїди"

Абдель Квадер Азуз був затриманий у західному місті Місрата, а потім доставлений до столиці Лівії Тріполі. Наразі інших відомостей про його долю немає.

Азуз був одним із старших бойовиків міста Дерна, як вважають лівійські урядовці. Місто довгий час перебувало під владою ісламістів. Багато хто з них втік від переслідування режиму Муаммара Каддафі та бився в Афганістані, а після страти диктатора у 2011 році повернулися назад.

Два тижні тому сили безпеки Лівії заарештували одного з лідерів "Ісламської Держави" Халіфа аль-Барка, який керував фортецею бойовиків у місті Сирт.

"Аль-Каїда" та "Ісламська Держава" використовували Лівію як базу для атак завдяки відсутності належної правоохоронної діяльності після падіння режиму Каддафі.

Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп заявив про ліквідацію одного з найрозшукуваніших терористів "Аль-Каїди" Джамала аль-Бадаві.