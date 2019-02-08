В Ливии арестовали одного из лидеров "Аль-Каиды"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 76743 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101161 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 135816 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134285 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131563 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125986 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163424 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117913 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141503 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145334 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Ливии арестовали одного из лидеров "Аль-Каиды"

В Ливии арестовали одного из лидеров "Аль-Каиды"

Киев  •  УНН

 • 12039 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Ливийские власти арестовали одного из лидеров "Аль-Каиды" Абдель Увадера Азуза, сбежавшего из бывшего бастиона джихадистов - города Дерна. Об этом заявили в генеральной прокуратуре страны, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Абдель Квадер Азуз был задержан в западном городе Мисурата, а затем доставлен в столицу Ливии Триполи. Сейчас других сведений о его судьбе нет.

Азуз был одним из старших боевиков города Дерна, как считают ливийские чиновники. Город долгое время находился под властью исламистов. Многие из них убежали от преследования режима Муаммара Каддафи и сражались в Афганистане, а после казни диктатора в 2011 году вернулись обратно.

Две недели назад силы безопасности Ливии арестовали одного из лидеров "Исламского Государства" Халифа аль-Барка, который руководил крепостью боевиков в городе Сирт.

"Аль-Каида" и "Исламское Государство" использовали Ливию в качестве базы для атак благодаря отсутствию надлежащей правоохранительной деятельности после падения режима Каддафи.

Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации одного из самых разыскиваемых террористов "Аль-Каиды" Джамала аль-Бадави.

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