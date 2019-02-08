В Ливии арестовали одного из лидеров "Аль-Каиды"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Ливийские власти арестовали одного из лидеров "Аль-Каиды" Абдель Увадера Азуза, сбежавшего из бывшего бастиона джихадистов - города Дерна. Об этом заявили в генеральной прокуратуре страны, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Абдель Квадер Азуз был задержан в западном городе Мисурата, а затем доставлен в столицу Ливии Триполи. Сейчас других сведений о его судьбе нет.
Азуз был одним из старших боевиков города Дерна, как считают ливийские чиновники. Город долгое время находился под властью исламистов. Многие из них убежали от преследования режима Муаммара Каддафи и сражались в Афганистане, а после казни диктатора в 2011 году вернулись обратно.
Две недели назад силы безопасности Ливии арестовали одного из лидеров "Исламского Государства" Халифа аль-Барка, который руководил крепостью боевиков в городе Сирт.
"Аль-Каида" и "Исламское Государство" использовали Ливию в качестве базы для атак благодаря отсутствию надлежащей правоохранительной деятельности после падения режима Каддафи.
Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации одного из самых разыскиваемых террористов "Аль-Каиды" Джамала аль-Бадави.