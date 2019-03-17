У Малі через атаку “Аль-Каїди” загинуло 16 військових
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. В результаті атаки бойовиків терористичної організації “Аль-Каїда” на військову базу республіки Малі загинуло 16 осіб. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
“Я зараз перебуваю в базі. Тут багато загиблих. Я нарахував 16”, — повідомив представник армії полковник Діарран Коне, тим самим підтвердив атаку.
За його словами, терористи напали деякий час захопили на військову базу в малійському селі Діура, в районі Мопті, що в центрі країни.
Як повідомляв УНН, Сполучені Штати оголосили нагороду в розмірі до 1 млн доларів за будь-яку інформацію про місцезнаходження сина Усами бен Ладена.
Нагадаємо, у Лівії заарештували одного з лідерів “Аль-Каїди”.