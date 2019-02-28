Держдеп оголосив винагороду в 1 млн доларів за дані про місцезнаходження сина Усами бен Ладена
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Сполучені Штати оголосили нагороду в розмірі до 1 млн доларів за будь-яку інформацію, яка дозволить встановити місцезнаходження в будь-якій країні світу одного з лідерів терористичного угрупування "Аль-Каїда" Хамзи бен Ладена. Про це повідомив у четвер помічник держсекретаря з питань дипломатичної безпеки Майкл Еванофф на брифінгу для журналістів, передає УНН.
“Сьогодні Держдепартамент оголошує нагороду в розмірі до 1 млн доларів за інформацію, яка може привести до ідентифікації або вказати на місцезнаходження в будь-якій країні лідера угруповання” Аль-Каїда “Хамзи бен Ладена”, — сказав він.
Хамза бен Ладен — син ліквідованого в 2011 році ватажка угруповання “Аль-Каїда” Усами Бен Ладена. 14 серпня 2015 року бен Ладен був офіційно оголошений членом “Аль-Каїди”. Пізніше він виступив з погрозами на адресу США.
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Як повідомляв УНН, у Нью-Йорку, через 17 років після кривавої серії скоординованих терористичних атак ісламістської організації “Аль-Каїда” 11 вересня 2001 року, відкрилася станція метро Cortlandt Street, яка була розташована під хмарочосами Всесвітнього торгового центру.