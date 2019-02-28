Держдеп оголосив винагороду в 1 млн доларів за дані про місцезнаходження сина Усами бен Ладена

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Сполучені Штати оголосили нагороду в розмірі до 1 млн доларів за будь-яку інформацію, яка дозволить встановити місцезнаходження в будь-якій країні світу одного з лідерів терористичного угрупування "Аль-Каїда" Хамзи бен Ладена. Про це повідомив у четвер помічник держсекретаря з питань дипломатичної безпеки Майкл Еванофф на брифінгу для журналістів, передає УНН.