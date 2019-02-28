Госдеп объявил вознаграждение в 1 млн долларов за данные о местонахождении сына Усамы бен Ладена
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Соединенные Штаты объявили награду в размере до 1 млн долларов за любую информацию, которая позволит установить местонахождение в любой стране мира одного из лидеров террористической группировки "Аль-Каида" Хамзы бен Ладена. Об этом сообщил в четверг помощник госсекретаря по вопросам дипломатической безопасности Майкл Еванофф на брифинге для журналистов, передает УНН.
"Сегодня Госдепартамент объявляет награду в размере до 1 млн долларов за информацию, которая может привести к идентификации или указать на местонахождение в любой стране лидера группировки" Аль-Каида "Хамзы бен Ладена", - сказал он.
Хамза бен Ладен - сын ликвидированного в 2011 году главаря группировки "Аль-Каида" Усамы Бен Ладена. 14 августа 2015 бен Ладен был официально объявлен членом "Аль-Каиды". Позже он выступил с угрозами в адрес США.
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Как сообщал УНН, в Нью-Йорке, через 17 лет после кровавой серии скоординированных террористических атак исламистской организации "Аль-Каида" 11 сентября 2001 года, открылась станция метро Cortlandt Street, которая была расположена под небоскребами Всемирного торгового центра.