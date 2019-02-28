Госдеп объявил вознаграждение в 1 млн долларов за данные о местонахождении сына Усамы бен Ладена

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 1684 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 30920 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 118166 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121360 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123722 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122164 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153805 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117301 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141252 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145164 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Госдеп объявил вознаграждение в 1 млн долларов за данные о местонахождении сына Усамы бен Ладена

Госдеп объявил вознаграждение в 1 млн долларов за данные о местонахождении сына Усамы бен Ладена

Киев  •  УНН

 • 15748 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Соединенные Штаты объявили награду в размере до 1 млн долларов за любую информацию, которая позволит установить местонахождение в любой стране мира одного из лидеров террористической группировки "Аль-Каида" Хамзы бен Ладена. Об этом сообщил в четверг помощник госсекретаря по вопросам дипломатической безопасности Майкл Еванофф на брифинге для журналистов, передает УНН.

"Сегодня Госдепартамент объявляет награду в размере до 1 млн долларов за информацию, которая может привести к идентификации или указать на местонахождение в любой стране лидера группировки" Аль-Каида "Хамзы бен Ладена", - сказал он.

Хамза бен Ладен - сын ликвидированного в 2011 году главаря группировки "Аль-Каида" Усамы Бен Ладена. 14 августа 2015 бен Ладен был официально объявлен членом "Аль-Каиды". Позже он выступил с угрозами в адрес США.

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Как сообщал УНН, в Нью-Йорке, через 17 лет после кровавой серии скоординированных террористических атак исламистской организации "Аль-Каида" 11 сентября 2001 года, открылась станция метро Cortlandt Street, которая была расположена под небоскребами Всемирного торгового центра.

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