В Малайзии частный самолет упал на шоссе, погибли по меньшей мере 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. По меньшей мере 10 человек погибли в результате аварии небольшого частного самолета, который упал прямо на шоссе на окраине Куала-Лумпура в Малайзии. Об этом пишет Al Jazeera, передает УНН.
Детали
Все восемь человек на борту погибли, а еще двое были на земле, когда самолет врезался в мотоцикл и автомобиль. Погибли водители мотоцикла и автомобиля, которые попали под самолет.
Министр транспорта Энтони Локе заявил, что за несколько минут до приземления он отклонился от траектории полета и упал на землю в районе Шах-Алам. После падения самолет взорвался.
Правоохранители обследуют территорию и ищут черный ящик самолета, чтобы определить причину аварии.
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