В Малайзии частный самолет упал на шоссе, погибли по меньшей мере 10 человек

Детали

Все восемь человек на борту погибли, а еще двое были на земле, когда самолет врезался в мотоцикл и автомобиль. Погибли водители мотоцикла и автомобиля, которые попали под самолет.

Министр транспорта Энтони Локе заявил, что за несколько минут до приземления он отклонился от траектории полета и упал на землю в районе Шах-Алам. После падения самолет взорвался.

Правоохранители обследуют территорию и ищут черный ящик самолета, чтобы определить причину аварии.

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