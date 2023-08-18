У Малайзії приватний літак впав на шосе, загинули щонайменше 10 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Щонайменше 10 людей загинули в результаті аварії невеликого приватного літака, який впав просто на шосе на околиці Куала-Лумпура в Малайзії. Про це пише Al Jazeera, передає УНН.
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Усі вісім людей на борту загинули, а ще двоє були на землі, коли літак врізався в мотоцикл і автомобіль. Загинули водії мотоцикла і автомобіля, які потрапили під літак.
Міністр транспорту Ентоні Локе заявив, що за кілька хвилин до приземлення він відхилився від траєкторії польоту та впав на землю в районі Шах-Алам. Після падіння літак вибухнув.
Правоохоронці обстежують територію та шукають чорну скриньку літака, щоб визначити причину аварії.
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