У Малайзії приватний літак впав на шосе, загинули щонайменше 10 людей

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Усі вісім людей на борту загинули, а ще двоє були на землі, коли літак врізався в мотоцикл і автомобіль. Загинули водії мотоцикла і автомобіля, які потрапили під літак.

Міністр транспорту Ентоні Локе заявив, що за кілька хвилин до приземлення він відхилився від траєкторії польоту та впав на землю в районі Шах-Алам. Після падіння літак вибухнув.

Правоохоронці обстежують територію та шукають чорну скриньку літака, щоб визначити причину аварії.

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