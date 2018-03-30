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В феврале платежный баланс сведен с профицитом в 9 млн долларов

В феврале платежный баланс сведен с профицитом в 9 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 7822 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В феврале 2018 года платежный баланс Украины был сведен с профицитом, передает УНН со ссылкой на НБУ.

“В феврале 2018 текущий счет имел незначительное положительное сальдо (9 млн долларов). С начала года профицит текущего счета составлял 128 млн долларов (по сравнению с профицитом 152 млн долларов в январе-феврале прошлого года)”, — говорится в сообщении.

Как отметили в Нацбанке, экспорт товаров замедлил рост в феврале почти до 11% в годовом измерении. Ухудшение показателей экспорта объясняется медленным ростом объемов производства отдельных отраслей, а также осложнением перевозок из-за непогоды.

Импорт товаров также замедлил темпы роста в феврале (до 9,5% в годовом измерении). Преимущественно — за счет энергоносителей и продукции химической промышленности.

По данным регулятора, в феврале наблюдался чистый приток капитала (в размере 243 млн долларов), что в первую очередь связано с активизацией притока капитала нерезидентов в государственные гривневые долговые ценные бумаги.

В то же время рост чистых внешних обязательств частного сектора составил лишь 82 млн долларов. Приток долгового капитала в реальный сектор (0,4 млрд долларов), прежде всего за счет роста чистой задолженности по торговым кредитам, сопровождался увеличением чистых внешних активов банков (на 0,3 млрд долларов) из-за роста поступлений средств на их корреспондентские счета.

Также в феврале несколько ускорилось сокращение объемов наличной валюты вне банков, которое возобновилось в январе.

Чистые поступления прямых иностранных инвестиций в феврале составили 111 млн долларов и были полностью направлены в реальный сектор в форме увеличения акционерного капитала. С начала года чистый приток ПИИ составил 191 млн долларов.

Приток средств по финансовому счету в феврале лишь частично компенсировал их январский отток. Как следствие, по итогам двух месяцев чистый отток средств по финансовому счету составил 325 млн долларов.

“В целом платежный баланс Украины в феврале 2018 был сведен с профицитом на сумму 252 млн долларов. Однако из-за его дефицита в январе по результатам двух месяцев сальдо сводного платежного баланса осталось отрицательным (197 млн ​​долларов). Как следствие, международные резервы по состоянию на начало марта практически не изменились по сравнению с уровнем начала февраля и составили, по уточненным данным, 18,4 млрд долларов или 3,5 месяца импорта будущего периода”, - резюмировали в НБУ.

Напомним, Национальный банк обеспокоился трехкратным увеличением вкладов иностранцев в гривневые ОВГЗ.

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