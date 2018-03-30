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Актуальне
У лютому платіжний баланс зведено з профіцитом в 9 млн доларів

У лютому платіжний баланс зведено з профіцитом в 9 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. У лютому 2018 року платіжний баланс України було зведено з профіцитом, передає УНН з посиланням на НБУ.

“У лютому 2018 року поточний рахунок мав незначне додатне сальдо (9 млн доларів). З початку року профіцит поточного рахунку становив 128 млн доларів (порівняно з профіцитом 152 млн доларів у січні-лютому минулого року)”, — йдеться у повідомленні.

Як зауважили у Нацбанку, експорт товарів сповільнив зростання у лютому майже до 11% у річному вимірі. Погіршення показників експорту пояснюється повільним зростанням обсягів виробництва окремих галузей, а також ускладненням перевезень через непогоду.

Імпорт товарів також уповільнив темпи зростання в лютому (до 9,5% у річному вимірі). Переважно — за рахунок енергоносіїв та продукції хімічної промисловості.

За даними регулятора, у лютому спостерігався чистий приплив капіталу (в розмірі 243 млн доларів), що насамперед пов’язане з активізацією притоку капіталу нерезидентів в державні гривневі боргові цінні папери.

Водночас зростання чистих зовнішніх зобов’язань приватного сектору становило лише 82 млн доларів. Приплив боргового капіталу до реального сектору (0,4 млрд доларів), насамперед за рахунок зростання чистої заборгованості за торговими кредитами, супроводжувався збільшенням чистих зовнішніх активів банків (на 0,3 млрд доларів) через зростання надходжень коштів на їх кореспондентські рахунки.

Також у лютому дещо пришвидшилось скорочення обсягів готівкової валюти поза банками, яке відновилося у січні.

Чисті надходження прямих іноземних інвестицій у лютому становили 111 млн доларів та були повністю спрямовані до реального сектору у формі збільшення акціонерного капіталу. З початку року чистий приплив ПІІ становив 191 млн доларів.

Приплив коштів за фінансовим рахунком у лютому лише частково компенсував їх січневий відплив. Як наслідок, за підсумками двох місяців чистий відплив коштів за фінансовим рахунком становив 325 млн доларів.

“Загалом платіжний баланс України у лютому 2018 року було зведено з профіцитом на суму 252 млн доларів. Проте через його дефіцит у січні за результатами двох місяців сальдо зведеного платіжного балансу залишилося від’ємним (197 млн доларів). Як наслідок, міжнародні резерви станом на початок березня практично не змінилися порівняно з їх рівнем початку лютого та становили, за уточненими даними, 18,4 млрд доларів або 3,5 місяця імпорту майбутнього періоду”, — резюмували в НБУ.

Нагадаємо, Національний банк занепокоївся трикратним збільшенням вкладів іноземців у гривневі ОВДП.

Українські Національні Новини

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