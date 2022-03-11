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Во Львове завтра откроют полевую больницу скорой помощи на паркинге

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. В субботу, 12 марта, во Львове откроется полевая больница скорой помощи на паркинге ТРЦ Kings Cross Leopolis. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Львовской областной государственной администрации.

Цитата

“Организация "Сумка Самарянина" в эту субботу открывает во Львове полевую больницу скорой помощи на паркинге ТРЦ Kings Cross Leopolis”, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что получить бесплатную медицинскую помощь смогут вынужденно перемещенные лица или те, кто пострадали от военного конфликта. Предоставляемые услуги:

  • Неотложная помощь;
  • Хирургическая помощь;
  • Стационарные и амбулаторные услуги;
  • Услуги для женщин и детей, включая акушерство.

Отмечается, что полевой госпиталь будет работать круглосуточно. Помощь будут оказывать американские врачи и медсестры.

Дополнение

Более 500 иностранных медицинских работников готовы оказывать медицинскую помощь в Украине. Именно такое количество врачей зарегистрировались через регистрационную форму, которая была опубликована на сайте Министерства здравоохранения Украины.

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