Во Львове завтра откроют полевую больницу скорой помощи на паркинге

Цитата

“Организация "Сумка Самарянина" в эту субботу открывает во Львове полевую больницу скорой помощи на паркинге ТРЦ Kings Cross Leopolis”, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что получить бесплатную медицинскую помощь смогут вынужденно перемещенные лица или те, кто пострадали от военного конфликта. Предоставляемые услуги:



Неотложная помощь;



Хирургическая помощь;



Стационарные и амбулаторные услуги;



Услуги для женщин и детей, включая акушерство.



Отмечается, что полевой госпиталь будет работать круглосуточно. Помощь будут оказывать американские врачи и медсестры.

Дополнение

Более 500 иностранных медицинских работников готовы оказывать медицинскую помощь в Украине. Именно такое количество врачей зарегистрировались через регистрационную форму, которая была опубликована на сайте Министерства здравоохранения Украины.