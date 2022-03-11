Во Львове завтра откроют полевую больницу скорой помощи на паркинге
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В субботу, 12 марта, во Львове откроется полевая больница скорой помощи на паркинге ТРЦ Kings Cross Leopolis. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Львовской областной государственной администрации.
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“Организация "Сумка Самарянина" в эту субботу открывает во Львове полевую больницу скорой помощи на паркинге ТРЦ Kings Cross Leopolis”, - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что получить бесплатную медицинскую помощь смогут вынужденно перемещенные лица или те, кто пострадали от военного конфликта. Предоставляемые услуги:
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- Неотложная помощь;
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- Хирургическая помощь;
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- Стационарные и амбулаторные услуги;
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- Услуги для женщин и детей, включая акушерство.
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Отмечается, что полевой госпиталь будет работать круглосуточно. Помощь будут оказывать американские врачи и медсестры.
Дополнение
Более 500 иностранных медицинских работников готовы оказывать медицинскую помощь в Украине. Именно такое количество врачей зарегистрировались через регистрационную форму, которая была опубликована на сайте Министерства здравоохранения Украины.