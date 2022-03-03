Понад 500 іноземних колег-медиків готові надавати медичну допомогу в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Понад 500 іноземних медичних працівників готові надавати медичну допомогу в Україні. Саме така кількість лікарів зареєструвалися через реєстраційну форму, що була опублікована на сайті Міністерства охорони здоров'я України, повідомили у МОЗ, пише УНН.
Деталі
Серед зареєстрованих є лікарі, медичні сестри та парамедики з країн Європейського союзу, Великої Британії, Швейцарії, Туреччини, Азербайджану, Ізраїлю, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки, Індії, Йорданії, Бразилії та інших країн, які виявили бажання приїхати до України та разом з українськими лікарями допомагати постраждалим.
Реєстрація і надалі залишається відкритою для всіх медичних працівників з наших дружніх країн. Детальніше, як можна зареєструватись, а також номери телефонів національних координаторів за посиланням тут.
"Міністерство охорони здоров’я України вдячне кожному за пропозиції надати допомогу нашій країні. Ваша допомога в умовах збройної агресії Російської Федерації для нас надважлива", - вказали у МОЗ.
Доповнення
Лише за два дні з початку вторгнення РФ, за оперативними даними МОЗ, від рук загарбників було 198 загиблих, з них 3 дітей, 1115 поранених, з яких 33 дитини.