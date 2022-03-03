Более 500 иностранных коллег-медиков готовы оказывать медицинскую помощь в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Более 500 иностранных медицинских работников готовы оказывать медицинскую помощь в Украине. Именно такое количество врачей зарегистрировались через регистрационную форму, которая была опубликована на сайте Министерства здравоохранения Украины, сообщили в Минздраве, пишет УНН.
Детали
Среди зарегистрированных есть врачи, медицинские сестры и парамедики из стран Европейского союза, Великобритании, Швейцарии, Турции, Азербайджана, Израиля, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Индии, Иордании, Бразилии и других стран, изъявивших желание приехать в Украину и вместе с украинскими врачами помогать пострадавшим.
Регистрация остается открытой для всех медицинских работников из наших дружественных стран. Подробнее, как можно зарегистрироваться, а также номера телефонов национальных координаторов по ссылке здесь.
"Министерство здравоохранения Украины благодарно каждому за предложение оказать помощь нашей стране. Ваша помощь в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации для нас архиважна", - указали в Минздраве.
Дополнение
Только за два дня с начала вторжения РФ, по оперативным данным Минздрава, от рук захватчиков было 198 погибших, из них 3 детей, 1115 раненых, из которых 33 ребенка.