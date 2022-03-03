Более 500 иностранных коллег-медиков готовы оказывать медицинскую помощь в Украине

Детали

Среди зарегистрированных есть врачи, медицинские сестры и парамедики из стран Европейского союза, Великобритании, Швейцарии, Турции, Азербайджана, Израиля, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Индии, Иордании, Бразилии и других стран, изъявивших желание приехать в Украину и вместе с украинскими врачами помогать пострадавшим.

Регистрация остается открытой для всех медицинских работников из наших дружественных стран. Подробнее, как можно зарегистрироваться, а также номера телефонов национальных координаторов по ссылке здесь.

"Министерство здравоохранения Украины благодарно каждому за предложение оказать помощь нашей стране. Ваша помощь в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации для нас архиважна", - указали в Минздраве.

Дополнение

Только за два дня с начала вторжения РФ, по оперативным данным Минздрава, от рук захватчиков было 198 погибших, из них 3 детей, 1115 раненых, из которых 33 ребенка.