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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Внаслідок вторгнення РФ загинуло 198 українців, зокрема троє дітей – МОЗ

Внаслідок вторгнення РФ загинуло 198 українців, зокрема троє дітей – МОЗ

Київ • УНН

 • 113803 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Від рук російських окупантів загинуло 198 українців, з них 3 дітей. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Цитата:

“На жаль, за оперативними даними, від рук загарбників маємо 198 загиблих, з них 3 дітей, 1115 поранених, з яких 33 дитини”, — написав Ляшко.

Деталі

При цьому, за його словами, вчора у Херсоні, під обстрілами, в одному із пологових будинків, облаштованому у бомбосховищі, народилось два хлопчики.

Окрім того, він наголосив, що медична система продовжує працювати, міністерство зі свого боку робить можливе і неможливе для того, щоб у лікарнях було все необхідне.

“Навіть, якщо це питання не війни, а наприклад, COVID-19, який теж ніде не зник, і пацієнтам в реанімації все ще потрібен кисень. І як би окупанти нам не заважали, ми намагаємось оперативно підвозити кисень до лікарень, домовляємось із перевізниками, забезпечуємо логістику, аби кожен пацієнт отримав допомогу, бо ми єдині і так має бути!” — повідомив Ляшко.

Доповнення

В ОП повідомляли, що станом на ранок 26 лютого понад 3,5 тис. загиблих росіян та близько 200 полонених.

Нагадаємо

24 лютого о 5:00 збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.

На всій території України ввели воєнний стан.

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