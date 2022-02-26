В результате вторжения РФ погибло 198 украинцев, в том числе трое детей - Минздрав

Цитата:

“К сожалению, по оперативным данным, от рук захватчиков имеем 198 погибших, из них 3 детей, 1115 раненых, из которых 33 ребенка”, — написал Ляшко.

Детали

При этом, по его словам, вчера в Херсоне, под обстрелами, в одном из родильных домов, оборудованном в бомбоубежище, родилось два мальчика.

Кроме того, он отметил, что медицинская система продолжает работать, министерство со своей стороны делает возможное и невозможное для того, чтобы в больницах было все необходимое.

"Даже, если это вопрос не войны, а например, COVID-19, который тоже нигде не исчез, и пациентам в реанимации все еще нужен кислород. И как бы оккупанты нам не мешали, мы стараемся оперативно подвозить кислород в больницы, договариваемся с перевозчиками, обеспечиваем логистику, чтобы каждый пациент получил помощь, потому что мы едины и так должно быть!” — сообщил Ляшко.

Дополнение

В ОП сообщали, что по состоянию на утро 26 февраля более 3,5 тыс. погибших россиян и около 200 пленных.

Напомним

24 февраля в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.