Втрати Росії: в ОП заявили про понад 3,5 тис. загиблих та близько 200 полонених
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Станом на ранок 26 лютого понад 3,5 тис. загиблих росіян та близько 200 полонених. Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі одного з українських телеканалів, передає кореспондент УНН.
Цитата
“Сьогоднішня ніч показала, що ніяких шансів у РФ точно немає й не буде. Станом на сьогоднішній ранок, маємо більше 3 500 загиблих росіян й трохи менше ніж 200 полонених”, — розповів Подоляк.
Деталі
За його словами, Збройні сили України з поліцією й теробороною повністю контролюють всю ситуацію й всю територію України.
Доповнення
25 лютого кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації становила понад 1 тисяча.
Сухопутні війська ЗС України наголосили, що такої кількості втрат військовослужбовців за такий час бойових дій Росія не зазнавала за увесь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала.
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що в армію по всій Росії терміново забирають всіх неповнолітніх чоловіків, і готуються “перекинути призовників без мінімальних бойових навичок”.