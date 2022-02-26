Потери России: в ОП заявили о более 3,5 тыс. погибших и около 200 пленных
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. По состоянию на утро 26 февраля более 3,5 тыс. погибших русских и около 200 пленных. Об этом сообщил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире одного из украинских телеканалов, передает корреспондент УНН.
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“Сегодняшняя ночь показала, что никаких шансов у РФ точно нет и не будет. По состоянию на сегодняшнее утро, имеем более 3 500 погибших россиян и чуть менее 200 пленных”, — рассказал Подоляк.
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По его словам, Вооруженные силы Украины с полицией и теробороной полностью контролируют всю ситуацию и всю территорию Украины.
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25 февраля количество потерь со стороны оккупационных войск Российской Федерации составляла более 1 тысячи.
Сухопутные войска ВС Украины отметили, что такого количества потерь военнослужащих за такое время боевых действий Россия не испытывала за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который начинала.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что в армию по всей России срочно забирают всех несовершеннолетних мужчин, и готовятся “перебросить призывников без минимальных боевых навыков”.