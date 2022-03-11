У Львові завтра відкриють польову лікарню швидкої допомоги на паркінгу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У суботу, 12 березня, у Львові відкриється польова лікарня швидкої допомоги на паркінгу ТРЦ Kings Cross Leopolis. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Львівської обласної державної адміністрації.
Цитата
“Організація «Сумка Самарянина» цієї суботи відкриває у Львові польову лікарню швидкої допомоги на паркінгу ТРЦ Kings Cross Leopolis”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що отримати безкоштовну медичну допомогу зможуть вимушено переміщені особи або ті, хто постраждали від військового конфлікту. Послуги, що надаються:
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- невідкладна допомога;
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- хірургічна допомога;
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- стаціонарні та амбулаторні послуги;
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- послуги для жінок та дітей, включно з акушерством.
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Зазначається, що польовий госпіталь буде працювати цілодобово. Допомогу надаватимуть американські лікарі та медсестри.
Доповнення
Понад 500 іноземних медичних працівників готові надавати медичну допомогу в Україні. Саме така кількість лікарів зареєструвалися через реєстраційну форму, що була опублікована на сайті Міністерства охорони здоров'я України.