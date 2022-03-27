Во Львове потушили пожар на базе хранения горючего после вражеского ракетного удара
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Во Львове потушили пожар на базе хранения горючего после ракетного удара, который российские оккупанты нанесли накануне. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
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"Во Львове ликвидирован пожар на территории одного из промышленных предприятий по хранению горючего", - сообщили в ГСЧС в Telegram.
Так, 27 марта в 5:02 пожар был локализован. В 6:49 - ликвидирован.
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26 марта около 16:30 в городе Львов в результате обстрела на территории одного из промышленных предприятий для хранения топлива возник пожар.
По данным Командования ВС ВСУ, шесть ракет российские оккупанты 26 марта выпустили по Львову, попав в базу хранения горючего и по территории бронетанкового завода.