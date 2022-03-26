Садовий про удар по Львову: горить один із промислових об‘єктів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Львові внаслідок обстрілу горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура не постаждала. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у telegram, передає УНН.
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"Внаслідок обстрілу горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура не постаждала.
На місці працюють всі відповідні служби", - написав Садовий.
Він закликав усіх залишатись в укриттях до відбою повітряної тривоги.
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У Львові сьогодні чути вибухи, в окремих районах міста видно дим. Пізніше стало відомо про 5 постраждалих.
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