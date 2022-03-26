Садовый об ударе по Львову: горит один из промышленных объектов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Во Львове в результате обстрела горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилая инфраструктура не пострадала. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в telegram, передает УНН.
Цитата
"В результате обстрела горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилая инфраструктура не пострадала.
На месте работают все соответствующие службы", - написал Садовый.
Он призывал всех оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Ранее
Во Львове сегодня слышны взрывы, в отдельных районах города виден дым. Позже стало известно о 5 пострадавших.
Напомним
Несколько недель назад российские оккупанты осуществили авиаудар по Международному центра миротворчества и безопасности во Львове.
Урар был нанесен лишь в нескольких десятках километров от украинско-польской границы.