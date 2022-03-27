У Львові загасили пожежу на базі зберігання пального після ворожого ракетного удару
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. У Львові загасили пожежу на базі зберігання пального після ракетного удару, якого російські окупанти завдали напередодні. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.
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"У Львові ліквідовано пожежу на території одного з промислових підприємств зі зберігання пального", - повідомили у ДСНС у Telegram.
Так, 27 березня о 5:02 пожежу було локалізовано. О 6:49 - ліквідовано.
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26 березня близько 16:30 у місті Львів внаслідок обстрілу на території одного з промислових підприємств для зберігання пального виникла пожежа.
За даними Командування ПС, ЗСУ, шість ракет російські окупанти 26 березня випустили по Львову, влучивши у базу зберігання пального та по території бронетанкового заводу.