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У Львові загасили пожежу на базі зберігання пального після ворожого ракетного удару

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. У Львові загасили пожежу на базі зберігання пального після ракетного удару, якого російські окупанти завдали напередодні. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

У Львові загасили пожежу на базі зберігання пального після ворожого ракетного удару

Цитата

"У Львові ліквідовано пожежу на території одного з промислових підприємств зі зберігання пального", - повідомили у ДСНС у Telegram.

Так, 27 березня о 5:02 пожежу було локалізовано. О 6:49 - ліквідовано.

Доповнення

26 березня близько 16:30 у місті Львів внаслідок обстрілу на території одного з промислових підприємств для зберігання пального виникла пожежа.

За даними Командування ПС, ЗСУ, шість ракет російські окупанти 26 березня випустили по Львову, влучивши у базу зберігання пального та по території бронетанкового заводу.

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