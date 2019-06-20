Во Львове открыли почетное консульство Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Почетное консульство Грузии во Львове открыли сегодня, 20 июня, на ул. Гребинки, 8, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Это уже четвертое дипломатическое представительство этой страны в Украине. Почетным консулом Грузии во Львове стал Ярослав Музычко.
Как подчеркнул чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Украине Гела Думбадзе, украинцы - наиболее братский народ для грузин, поэтому открытие консульства во Львове имеет особое значение для его страны.
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"Я очень счастлив, что мы открываем почетное консульство Грузии в прекрасном городе Львове. Очень редко можно найти более близкий народ для грузин, чем украинцы. Такие отношения надо оберегать и приумножать. Мне Львов очень напоминает Тбилиси - своей культурой, традициями, ценностями. И вообще между нашими странами очень много общего", - сказал Гела Думбадзе.
К слову, во Львове есть 20 дипломатических представительств, из которых 3 - генеральные консульства, и еще 17 - почетные. Кроме Львова, консульства Грузии также есть в Одессе и Харькове, посольство - в Киеве.