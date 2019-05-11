На острові Сардинія відкрили почесне консульство України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Вчора відбулась урочиста інавгурація почесного консульства України у місті Кальярі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомило посольство України в Італії, передає УНН.
“Україну на Сардинії представлятиме досвідчений та енергійний почесний консул Ентоні Гранде, що безумовно сприятиме посиленню міжрегіонального діалогу, розвитку економічної й культурної співпраці та захисту прав української громади італійського острова”, — йдеться у повідомленні.
У заході взяли участь Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, Посол України в Італії Євген Перелигін, керівник депутатської групи ВРУ з міжпарламентських зв’язків з Італією Сергій Алєксєєв, представники місцевої влади та української громади.
Нагадаємо, надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович 20 травня завершує роботу в Україні.