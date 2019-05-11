На острове Сардиния открыли почетное консульство Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Вчера состоялась торжественная инаугурация почетного консульства Украины в городе Кальяри. Об этом на своей странице в Facebook сообщил посольство Украины в Италии, передает УНН.
"Украину на Сардинии будет представлять опытный и энергичный почетный консул Энтони Гранде, что безусловно будет способствовать усилению межрегионального диалога, развития экономической и культурного сотрудничества и защиты прав украинской общины итальянского острова", - говорится в сообщении.
В мероприятии приняли участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин, посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, руководитель депутатской группы ВРУ по межпарламентским связям с Италией Сергей Алексеев, представители местной власти и украинской общины.
Напомним, чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович 20 мая завершает работу в Украине.