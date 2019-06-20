У Львові відкрили почесне консульство Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Почесне консульство Грузії у Львові відкрили сьогодні, 20 червня, на вул. Гребінки, 8, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Це вже четверте дипломатичне представництво цієї країни в Україні. Почесним консулом Грузії у Львові став Ярослав Музичко.
Як підкреслив надзвичайний і повноважний посол Грузії в Україні Гела Думбадзе, українці — найбільш братній народ для грузинів, тож відкриття консульства у Львові має особливе значення для його країни.
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ʺЯ дуже щасливий, що ми відкриваємо почесне консульство Грузії в прекрасному місті Львові. Дуже рідко можна знайти більш близький народ для грузинів, ніж українці. Такі стосунки треба оберігати та примножувати. Мені Львів дуже нагадує Тбілісі — своєю культурою, традиціями, цінностями. Та й загалом між нашими країнами дуже багато спільногоʺ, — сказав Гела Думбадзе.
До слова, у Львові є 20 дипломатичних представництв, із яких 3 — генеральні консульства, та ще 17 — почесні. Окрім Львова, консульства Грузії є також в Одесі та Харкові, посольство — в Києві.