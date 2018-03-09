Во Львове больше тысячи человек исполнили песни на слова Шевченко
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 9 марта. УНН. Во Львове ко дню рождения писателя и художника Тараса Шевченко состоялось наиболее массовое исполнение песен, слова к которым написал Кобзарь. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Песни на слова Т.Шевченко одновременно выполняло 42 хоровых коллектива Львовской области. Всего это 1080 участников.
"В Украине такой рекорд установили впервые. Здесь собралось 42 хоры и 1080 хористов. Все они исполнили песни на слова Шевченко. Имеем большую честь зафиксировать этот рекорд во Львове", - рассказал представитель Национального реестра рекордов Украины Олег Лисовый.
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Хористы спели всемирно песни Т.Шевченко - "Завещание", "Думы мои, думы мои" и "Ревет и стонет Днепр широкий". Также возле памятника Кобзаря состоялось возложение цветов и награждение деятелей культуры Львовской области государственными наградами.