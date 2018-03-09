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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 46735 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 58613 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 62008 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 103186 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Актуальное
Во Львове больше тысячи человек исполнили песни на слова Шевченко

Во Львове больше тысячи человек исполнили песни на слова Шевченко

Киев  •  УНН

 • 9801 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 9 марта. УНН. Во Львове ко дню рождения писателя и художника Тараса Шевченко состоялось наиболее массовое исполнение песен, слова к которым написал Кобзарь. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Песни на слова Т.Шевченко одновременно выполняло 42 хоровых коллектива Львовской области. Всего это 1080 участников.

"В Украине такой рекорд установили впервые. Здесь собралось 42 хоры и 1080 хористов. Все они исполнили песни на слова Шевченко. Имеем большую честь зафиксировать этот рекорд во Львове", - рассказал представитель Национального реестра рекордов Украины Олег Лисовый.

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Хористы спели всемирно песни Т.Шевченко - "Завещание", "Думы мои, думы мои" и "Ревет и стонет Днепр широкий". Также возле памятника Кобзаря состоялось возложение цветов и награждение деятелей культуры Львовской области государственными наградами.

Украинские Национальные Новости

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