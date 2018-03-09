У Львові відбулось наймасовіше виконання пісень на слова Шевченка
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 9 березня. УНН. У Львові до дня народження письменника і художника Тараса Шевченка відбулось наймасовіше виконання пісень, слова до яких написав Кобзар. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Пісні на слова Т.Шевченка одночасно виконувало 42 хорових колективи Львівської області. Загалом це 1080 учасників.
“В Україні такий рекорд встановили вперше. Тут зібралося 42 хори і 1080 хористів. Всі вони виконали пісні на слова Шевченка. Маємо велику честь зафіксувати цей рекорд у Львові”, — розповів представник Національного реєстру рекордів України Олег Лісовий.
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Хористи заспівали всесвітньовідомі пісні Т.Шевченка — “Заповіт”, “Думи мої, думи мої” і “Реве та стогне Дніпр широкий”. Також біля памятника Кобзареві вдбулось покладання квітів та нагородження діячів культури Львівщини державними нагородами.