У Львові відбулось наймасовіше виконання пісень на слова Шевченка

Пісні на слова Т.Шевченка одночасно виконувало 42 хорових колективи Львівської області. Загалом це 1080 учасників.

“В Україні такий рекорд встановили вперше. Тут зібралося 42 хори і 1080 хористів. Всі вони виконали пісні на слова Шевченка. Маємо велику честь зафіксувати цей рекорд у Львові”, — розповів представник Національного реєстру рекордів України Олег Лісовий.

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Хористи заспівали всесвітньовідомі пісні Т.Шевченка — “Заповіт”, “Думи мої, думи мої” і “Реве та стогне Дніпр широкий”. Також біля памятника Кобзареві вдбулось покладання квітів та нагородження діячів культури Львівщини державними нагородами.