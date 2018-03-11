Во Львове состоялось многотысячное молитвенное шествие
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 11 марта. УНН. Во Львове, состоялся традиционный Крестный ход под молитвенным руководством монахов-василиан. Об этом сообщил корреспондент УНН во Львове.
Возглавил Крестный ход Высокопреосвященный владыка Игорь, Архиепископ и Митрополит Львовский УГКЦ. Участие в шествии приняло около тридцати тысяч верующих.
Крестный путь проводится во Львове ежегодно в Хрестопоклоенное воскресенье, в то время, когда проходит половина Великого поста.
Начался ход верующих от храма св. Архистратига Михаила, и завершилась возле памятника Митрополиту Андрею (Шептицкому) на пл. Святого Юра. На пути верующих ситуативно ограничивали движение транспорта.
Справка: Чин святого Василия Великого - один из основных монашеских орденов Украинской греко-католической церкви.