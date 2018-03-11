У Львові відбулась багатотисячна молитовна хода

Очолив Хресну ходу Високопреосвященний владика Ігор, Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ. Участь у ході взяло близько тридцяти тисяч вірян.

Хресна дорога проводиться у Львові щороку у Хрестопоклінну неділю, у той час, коли минає половина Великого посту.

Розпочався хід вірян від храму св. Архистратига Михаїла, і завершилась біля пам’ятника Митрополиту Андрею (Шептицькому) на пл. Святого Юра. На шляху вірян ситуативно обмежували рух транспорту.

Довідково: Чин святого Василія Великого - один з основних чернечих орденів Української греко-католицької церкви.