Во Львове от поражения током пострадал мужчина

Пострадавший с диагнозом ожоги грудной клетки и лица примерно 20%, госпитализирован в 8-ю городскую клиническую больницу г. Львов.

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Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, на железной дороге в этом году от поражения током погибли четыре человека.