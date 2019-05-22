Во Львове от поражения током пострадал мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Во Львове на ул. Городоцкой, 265 (Железнодорожный район) получил поражение током от электросети мужчина, 1972 года рождения, львовянин, передает УНН со ссылкой на "Гал-инфо".
Пострадавший с диагнозом ожоги грудной клетки и лица примерно 20%, госпитализирован в 8-ю городскую клиническую больницу г. Львов.
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Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, на железной дороге в этом году от поражения током погибли четыре человека.