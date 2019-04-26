На Рівненщині водія вантажівки вбило струмом

Як встановили правоохоронці, 33-річний чоловік автомобілем DAF приїхав на територію приватного підприємства у селі Мирне та почав розвантажувати дрова. Водій підняв кузов, який зачепив високовольтну лінію. А коли той вийшов із кабіни, його вдарило струмом.



Працівник підприємства, який став свідком, одразу викликав "швидку". Втім, медики лише констатували смерть чоловіка.

За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини події, зокрема причини недотримання водієм правил безпеки під час розвантажування.



Як повідомляв УНН, на Житомирщині 18-річний хлопець забрався на дах електрички, де його вразило струмом, внаслідок чого він отримав опіки 96% тіла.



Нагадаємо, в "Укрзалізниці" повідомили, що з початку року від ураження струмом загинуло три людини.