У Львові від ураження струмом постраждав чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. У Львові на вул. Городоцькій, 265 (Залізничний район) отримав ураження струмом від електромережі чоловік, 1972 року народження, львів’янин, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Потерпілого з діагнозом опіки грудної клітки і обличчя приблизно 20%, госпіталізовано у 8-му міську клінічну лікарню м. Львова.
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Обставини події встановлюють.
Нагадаємо, на залізниці цього року від ураження струмом померли четверо людей.