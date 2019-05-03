На залізниці цього року від ураження струмом померли четверо людей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У 2019 році від ураження струмом на об’єктах залізниці загинуло четверо сторонніх осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу АТ "Укрзалізниця".
"Внаслідок ураження електричним струмом у 2019 році травмовано 15 сторонніх громадян, з них 4 — смертельно. Серед травмованих 6 дітей віком до 16 років", - йдеться в повідомленні.
Як додали у прес-службі, за відповідний період 2018 року внаслідок ураження електричним струмом було травмовано 8 громадян, один з них загинув. Серед травмованих було 2 дітей віком до 16 років.
Нагадаємо, у Харківській області підліток забрався на дах вагона і його вразило струмом.