На железной дороге в этом году от удара током погибли четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В 2019 году от удара током на объектах железной дороги погибло четверо посторонних лиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця".
"В результате поражения электрическим током в 2019 году травмировано 15 посторонних граждан, из них 4 - смертельно. Среди травмированных 6 детей в возрасте до 16 лет", - говорится в сообщении.
Как добавили в пресс-службе, за соответствующий период 2018 года вследствие поражения электрическим током были травмированы 8 граждан, один из них погиб. Среди травмированных было 2 детей до 16 лет.
Напомним, в Харьковской области подросток забрался на крышу вагона и его ударило током.