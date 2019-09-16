На Прикарпатье будут судить полицейских за взятку в сумме 5 тысяч долларов

“Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении начальника и заместителя начальника следственного отделения одного из отделов полиции Главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области, подозреваемых в получении от гражданина неправомерной выгоды”, — говорится в сообщении.

По данным следствия, за 5 тысяч долларов США полицейские обещали гражданину не привлекать к уголовной ответственности его сына — не вручать ему уведомление о подозрении в незаконном завладении транспортным средством, которого тот на самом деле не совершал.

Правоохранителей подозревают в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностному лицу, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, правоохранителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, начальника Главного управления Гоструда в Луганской области будут судить за получение неправомерной выгоды.