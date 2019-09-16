На Прикарпатті судитимуть поліцейських за хабар у сумі 5 тисяч доларів

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Слідчі завершили досудове розслідування щодо поліцейських, підозрюваних в одержанні 5 тисяч доларів США неправомірної вигоди. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

“Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо начальника та заступника начальника слідчого відділення одного з відділів поліції Головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області, підозрюваних в одержанні від громадянина неправомірної вигоди”, — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, за 5 тисяч доларів США поліцейські обіцяли громадянину не притягувати до кримінальної відповідальності його сина — не вручати йому повідомлення про підозру у незаконному заволодінні транспортним засобом, якого той насправді не вчиняв.

Правоохоронців підозрюють у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, начальника Головного управління Держпраці в Луганській області судитимуть за отримання неправомірної вигоди.

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