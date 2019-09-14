Чиновник піде під суд за щомісячні побори з вугільних підприємств

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Начальника Головного управління Держпраці в Луганській області судитимуть за отримання неправомірної вигоди. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

"Скеровано до суду обвинувальний акт щодо начальника Головного управління Держпраці в Луганській області за підозрою в отриманні неправомірної вигоди", - сказано у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовець щомісячно вимагав та отримував неправомірну вигоду у сумі від 2 до 5 тисяч гривень від підприємств вугільної промисловості Луганської області. Начальник ГУ Держпраці отримував гроші за відтермінування строків для усунення порушень законодавства про охорону праці, виявлених ним на вищезазначених підприємствах, зазначили у ДБР.

"Начальник управління надавав дозволи на продовження діяльності з порушенням вимог безпеки, які загрожували життю шахтарів", - додали у бюро.

Справу розслідували як одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене повторно, яке поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали на хабарі посадовця ДФС.

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