Чиновник піде під суд за щомісячні побори з вугільних підприємств
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Начальника Головного управління Держпраці в Луганській області судитимуть за отримання неправомірної вигоди. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
"Скеровано до суду обвинувальний акт щодо начальника Головного управління Держпраці в Луганській області за підозрою в отриманні неправомірної вигоди", - сказано у повідомленні.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовець щомісячно вимагав та отримував неправомірну вигоду у сумі від 2 до 5 тисяч гривень від підприємств вугільної промисловості Луганської області. Начальник ГУ Держпраці отримував гроші за відтермінування строків для усунення порушень законодавства про охорону праці, виявлених ним на вищезазначених підприємствах, зазначили у ДБР.
"Начальник управління надавав дозволи на продовження діяльності з порушенням вимог безпеки, які загрожували життю шахтарів", - додали у бюро.
Справу розслідували як одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчинене повторно, яке поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).
У разі доведення вини, посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.
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