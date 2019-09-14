На Закарпатті затримали на хабарі посадовця ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. На Закарпатті СБУ затримала на хабарі посадовця Державної фіскальної служби. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр спецслужби.
"Старшого ревізора-інспектора управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Закарпатській області викрила на хабарі СБУ", - йдеться у повідомленні.
Оперативники спецслужби встановили, що держслужбовець вимагав 700 євро від іноземця за отримання ним статусу фізичної особи - підприємця без необхідних для цього документів та за оформлення ідентифікаційного коду.
Правоохоронці затримали ревізора-інспектора, згідно зі ст. 208 КПК України, у заміському ресторані під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.
У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.
Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому підозри у вчиненні злочину та обрання міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, чиновник Держгеокадастру вимагав гроші з матері-одиначки.