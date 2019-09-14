На Закарпатье задержали на взятке чиновника ГФС
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. На Закарпатье СБУ задержала на взятке чиновника Государственной фискальной службы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр спецслужбы.
"Старшего ревизора-инспектора управления налогов и сборов с физических лиц ГУ ГФС в Закарпатской области разоблачила на взятке СБУ", - говорится в сообщении.
Оперативники спецслужбы установили, что госслужащий требовал 700 евро от иностранца за получение им статуса физического лица - предпринимателя без необходимых для этого документов и за оформление идентификационного кода.
Правоохранители задержали ревизора-инспектора, согласно ст. 208 УПК Украины, в загородном ресторане во время получения всей суммы неправомерной выгоды.
В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Напомним, чиновник Госгеокадастра требовал деньги с матери-одиночки.