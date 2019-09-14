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Чиновник Держгеокадастру вимагав гроші з матері-одиначки

Чиновник Держгеокадастру вимагав гроші з матері-одиначки

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. У Маріуполі затримали на хабарі заступника начальника відділу Держгеокадастру. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

"На систематичних хабарях за присвоєння кадастрових номерів при оформленні земельних ділянок викрила СБУ заступника начальника відділу ГУ Держгеокадастру у Донецькій області", - повідомили у спецслужбі.

Оперативники встановили, що держслужбовець вимагав гроші від матері-одиначки двох дітей, яка хотіла законно оформити землю під власним приватним будинком. Після передачі першої частини неправомірної вигоди у 3,5 тисячі гривень, як вказано, посадовець видав жінці фальшивий договір без підписів і печаток. Потім він, за даними СБУ, продовжив оформлення технічної документації з порушенням процедурних норм.

Правоохоронці затримали зловмисника згідно зі ст. 208 КПК України у Центральному парку Маріуполя під час одержання другої частини хабара у 3 тисячі гривень.

Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання фігуранта, як повідомляється, виявлено гроші, одержані незаконним шляхом, документацію та інші речові докази протиправної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Встановлюються інші факти отримання чиновником хабарів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, за даними СБУ, одесит видавав себе за співробітника спецслужби та вимагав гроші.

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