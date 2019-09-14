Чиновник Госгеокадастра требовал деньги с матери-одиночки
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В Мариуполе задержали на взятке заместителя начальника отдела Госгеокадастра. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
"На систематических взятках за присвоение кадастровых номеров при оформлении земельных участков разоблачила СБУ заместителя начальника отдела ГУ Госгеокадастра в Донецкой области", - сообщили в спецслужбе.
Оперативники установили, что госслужащий требовал деньги от матери-одиночки двоих детей, которая хотела законно оформить землю под собственным частным домом. После передачи первой части неправомерной выгоды в 3,5 тысячи гривен, как указано, чиновник выдал женщине фальшивый договор без подписей и печатей. Затем он, по данным СБУ, продолжил оформление технической документации с нарушением процедурных норм.
Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 УПК Украины в Центральном парке Мариуполя во время получения второй части взятки в 3 тысячи гривен.
Во время санкционированных следственных действий по месту жительства фигуранта, как сообщается, обнаружены деньги, полученные незаконным путем, документация и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.
Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Устанавливаются другие факты получения чиновником взяток.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Напомним, по данным СБУ, одессит выдавал себя за сотрудника спецслужбы и требовал деньги.