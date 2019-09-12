СБУ: одесит видавав себе за співробітника спецслужби та вимагав гроші
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Оперативники Управління внутрішньої безпеки СБУ викрили на Одещині місцевого жителя, який для вимагання грошей представлявся співробітником спецслужби. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Встановлено, що шахрай з квітня 2019 року вимагав 50 тисяч доларів від лікаря-травматолога Одеської міської лікарні. Він використовував підроблене посвідчення СБУ, муляж вогнепальної зброї та демонстрував підроблені документи, які нібито підтверджують отримання медиком хабарів і незаконну торгівлю лікарськими препаратами", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці задокументували отримання зловмисником трьох тисяч доларів і затримали у передмісті Одеси під час одержання чергового траншу у розмірі 500 тисяч гривень.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 189 та ч. 2 ст. 353 Кримінального кодексу України, зловмиснику повідомлено про підозру в скоєнні злочину та затримано до рішення суду.
Триває досудове слідство.
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