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СБУ: одесит видавав себе за співробітника спецслужби та вимагав гроші

СБУ: одесит видавав себе за співробітника спецслужби та вимагав гроші

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Оперативники Управління внутрішньої безпеки СБУ викрили на Одещині місцевого жителя, який для вимагання грошей представлявся співробітником спецслужби. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Встановлено, що шахрай з квітня 2019 року вимагав 50 тисяч доларів від лікаря-травматолога Одеської міської лікарні. Він використовував підроблене посвідчення СБУ, муляж вогнепальної зброї та демонстрував підроблені документи, які нібито підтверджують отримання медиком хабарів і незаконну торгівлю лікарськими препаратами", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці задокументували отримання зловмисником трьох тисяч доларів і затримали у передмісті Одеси під час одержання чергового траншу у розмірі 500 тисяч гривень.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 189 та ч. 2 ст. 353 Кримінального кодексу України, зловмиснику повідомлено про підозру в скоєнні злочину та затримано до рішення суду.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, Зеленський доручив ухвалити концепцію реформування СБУ.

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